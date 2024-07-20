KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki resepsiyona, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bazı bakanlar, milletvekilleri, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tatar ve eşi Sibel Tatar, katılımcıları girişte karşılayarak selamladı.

Tatar, burada yaptığı açıklamada, halkın Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yeniden kutladı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Tatar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabahki törende, KKTC için çok güzel sözler söyledi. 'Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Kıbrıs'ı asla kendimizden ayrı görmeyiz' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri beni çok mutlu etti. KKTC'nin haklı davasında ana vatan Türkiye'nin tamamıyla arkamızda olduğunu, uluslararası alanda tanınma konusunda, egemenliğimiz konusunda ve bütün süreçlerde tüm gücüyle KKTC'yi tanıtmak için mücadelemizi azim ve kararlıkla sürdürebileceğimizi ifade etmiştir."

Kıbrıs Türk halkının fedakarlıkları ve cesaretiyle 1974'e kadar olan süreçte büyük mücadele verdiğini belirten Tatar, Mehmetçik ve mücahitin omuz omuza vermesiyle Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte büyük bir başarı elde edildiğini aktardı.

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yürüten Türkiye'nin 16'ncı Genelkurmay Başkanı Semih Sancar ile tüm komutanları ve Mehmetçikleri yad etti, şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve gazilere şükranlarını sundu.

"Bu coğrafyada barış ve güven içinde yaşıyorsak, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa KKTC devletinin de anlaşmanın bir parçası olması, ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak buradaki varlığının devamı ile ancak bir anlaşma sürecine girebiliriz." diyen Tatar, kendilerini farklı emel ve oyunlarla tehlikelere sokabilecek hiçbir oyuna gelmeyeceklerini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün anavatan Türkiye'nin ve Türk dünyasının desteğiyle yalnız olmadığını dile getirdi.

KKTC'de Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinden misafirlerin olduğu bilgisini veren Tatar, onların da kalplerinin, duygularının ve yüreklerinin Kıbrıs Türkleriyle birlikte olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün hem Türk dünyasında hem İslam İşbirliği Teşkilatında hem de dost ülkelerde tanınırlığının, görünürlüğünün ve kabul görmesinin her geçen gün artığına dikkati çekti.

KKTC'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 50 yıl sonra kurum ve kuruluşlarıyla daha da kökleştiğinin altını çizen Tatar, "KKTC'yi daha güçlü bir yapıya taşıyabilmek hepimizin milli ve manevi görevidir." diye konuştu.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.