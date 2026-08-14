Erhürman'dan 52. Yıl Anması: Acılar Unutulmadı

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da 52 yıl önce hayatını kaybeden 126 kişi için düzenlenen anma törenine katıldı, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların uluslararası toplum tarafından görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Muratağa-Sandallar Şehitliği ile Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen anma törenlerine katılarak anıtlara çelenk sundu, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Erhürman, Muratağa-Sandallar Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, 52 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerden oluşan 126 kişinin öldürüldüğünü belirterek, "Burada yatan her bir şehidimiz, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların ve ödediği ağır bedellerin en somut göstergesidir. Hedefimiz, bu topraklarda bir daha böylesi acıların yaşanmamasıdır" dedi.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı katliamların uluslararası platformlarda görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Erhürman, "Bugün, uluslararası toplumda Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da masum insanları katledenlerle ilgili tek bir söz dahi duyulmaması, tarihte böyle bir olay yokmuş gibi davranılması, ne yazık ki yalnızca samimiyeti değil, insanlığı da bir kez daha sorgulatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişelerinin geçmişte yaşananlar ışığında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Eşitliğimizden, güvenliğimizden ve bu adadaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Erhürman, amaçlarının gelecek nesillere güvenli ve huzurlu bir gelecek bırakmak olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır" diye konuştu.

Erhürman, konuşmasının sonunda törende daha önce kullanılan "Bu saatlerde, bu kıraç, çocukların çığlıklarıyla inliyordu" sözlerine atıfta bulunarak, "O cümle beynimde çakılı kaldı. 16 günlük bebek…" dedi.

Kaynak: ANKA