KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Erhürman memnuniyetini dile getirirken, Dervişoğlu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki parti heyetini kabul etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde, KKTC'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik