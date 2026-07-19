Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Erhürman memnuniyetini dile getirirken, Dervişoğlu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki parti heyetini kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde, KKTC'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ayrılık

2 yıllık imza: Yollar resmen ayrıldı!
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Macera arayan ayının hazin sonu! Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Macera peşindeki ayının hazin sonu: Ne işin var senin orada?
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
6-4'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi

6-4'lük dev maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı

Kuyruğundan çekip sahile çıkardı! Yaptığı cezasız kalmadı
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı