Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çiftçi, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve refahı için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyor, bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çiftçi, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve refahı için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyor, bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, tarihi ve kültürel bağlarla ayrılmaz bir bütün olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildik. Görüşmemizde; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, Kıbrıs Türk halkının geleceğine yönelik ortak vizyonumuzu, bölgemizde yaşanan gelişmeleri ve düzensiz göçle mücadelede kurumlarımız arasındaki iş birliğini değerlendirdik."

Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, düzensiz göç ve organize suç örgütleriyle mücadele alanında yürüttüğümüz çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihiyle, kültürüyle ve geçmişte omuz omuza ödenen bedellerle kader birliği yaptığımız ikinci vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan desteği, dönemsel gelişmelere veya şahıslara bağlı konjonktürel bir mesele değil, şartlar ne olursa olsun değişmeyecek bir devlet politikasıdır.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edecek; Doğu Akdeniz'de ve adada huzur ile istikrarı zedelemeye yönelik hiçbir tek taraflı girişime müsaade etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin huzuru, güvenliği ve refahı için her alanda iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdürüyor, bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Direkte can pazarı! Baş aşağı asılı kaldı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor