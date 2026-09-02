Erhürman: Batan gemiye ulaşıldı

(GİRNE) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ulaşıldığını açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA