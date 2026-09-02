Haberler

Erhürman: Batan gemiye ulaşıldı

Erhürman: Batan gemiye ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ulaşıldığını açıkladı.

(GİRNE) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ulaşıldığını açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü

Aldığı haber sonrası aracına koşup sökmeye başladı
Prens Harry’nin çocukları için İngiltere’de alarm! Velilere uyarı gitti

Prens Harry’nin çocukları için alarm verildi! Velilere uyarı mesajı
Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler

Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler
Meşhed'de hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hükümet yanlısı grubun arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Daha ilk günden yaptığı olay oldu! Yorum Galatasaray taraftarında
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün

Acun çıldırdı, şimdi Premier Lig düşünsün