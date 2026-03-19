KKTC'den Avrupa Parlamentosuna "terör örgütü EOKA" tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamasına tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman, "Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Roberta Metsola, EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamış. Sayın Metsola 'büyük bir coşkuyla' EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlarken, bu örgütün Kıbrıslı Türkler için ne anlam ifade ettiğini bilmiyor muydu?" ifadelerini kullandı.

Erhürman, Ada'da çözümü desteklediklerine dair beyanlarda bulunan uluslararası kuruluşların yetkililerinin, bu beyanlarıyla Kıbrıs'taki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türklerin güvenini her gün biraz daha fazla sarstıklarının farkına varmaları gerektiğini vurguladı.

Erhürman'dan, Avrupa Komisyonuna "Bizans" tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in kamuoyuna yansıyan açıklamalarına tepki gösterdi.

Erhürman, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in yapay zeka alanındaki yenilikçi gelişmeleri anlatırken, "Bu teknolojileri, Bizans kiliselerinin gölgesinde geliştirdik." şeklinde beyanatta bulunduğunu hatırlatarak "Sayın Ursula Von Der Leyen, bu Ada'nın Bizans kiliselerinden ibaret olduğunu mu sanıyordu?" ifadesine yer verdi.

Erhürman, von der Leyen'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyareti sırasında sınırdaki bariyer arasından KKTC'ye baktığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Ursula von der Leyen 'delikten baktırma ritüelinin' parçası haline getirilirken, pek çok Avrupa Birliği (AB) yetkilisinin yürüyerek veya arabalarıyla kuzeye geçip bizlerle görüştüğünden haberdar değil miydi? Dediğim gibi art arda geliyor. AB, Kıbrıs'ı bilmiyorsa bir zahmet öğrenmek, biliyorsa tutumunu yeniden gözden geçirmek zorundadır."