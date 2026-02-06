Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: İsias, Asla Kapanmayacak Ortak Yaramız

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde mesaj yayımlayarak, İsias depremlerinin acısının asla unutulmayacağını vurguladı.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ne acı diner, ne gözyaşı... Ne beyin unutur, ne de yürek... İsias, asla kapanmayacak ortak yaramız... İsias ortak davamız" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç koca yıl... Ne acı diner, ne gözyaşı... Ne beyin unutur, ne de yürek... İsias, asla kapanmayacak ortak yaramız... İsias ortak davamız" dedi.

