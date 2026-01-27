Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'i Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul ettiği belirtildi. Açıklamada saat 14.00'te başlayan görüşmenin 1 saat sürdüğü ve Holguin'i Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven'in karşıladığı kaydedildi.

Erhürman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Sayın Maria Angela Holguin ile yarınki üçlü toplantı öncesi yararlı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

