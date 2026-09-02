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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını bildirdi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasında, TCG Alemdar gemisinin bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladığını, dünden beri Girne açıklarında arama çalışmaları yapan TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip olduğunu kaydetti.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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