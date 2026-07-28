KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan BM'ye çağrı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs'a federasyon tezi yerine ihtiyaç duyulan güven artırıcı önlemlerle gelmesini istedi.

Bakan Arıklı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in KKTC'ye yapacağı ziyareti önce protesto etmeyi düşündüklerini fakat KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye'nin Guterres'in çabalarına destek veren açıklamaları üzerine vazgeçtiklerini belirterek, "Başta yapmak istediğimiz protestoları, biraz da durumu görmek açısından şimdilik iptal ettik." ifadesini kullandı.

Açıklamasında BM'ye çağrıda da bulunan Arıklı, federasyonun Kıbrıs için bir çözüm olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"BM Genel Sekreteri Sayın Guterres, Kıbrıs'a federasyon tezi yerine ihtiyacımız olan güven artırıcı önlemlerle gelmeli. Dünyada kan ve zulüm yaşanırken, 50 yıldır barış ve huzurun hakim olduğu bir Ada'yı yeniden sorun haline getirip çözüm modeli sunmak, BM Genel Sekreteri'nin normalde işi olmamalı."

Arıklı'dan Rumlara uyarı

Arıklı ayrıca, KKTC'nin kimsenin toprağında gözü olmadığının altını çizerek, Rumlarla iç içe değil, yan yana iyi komşu olarak yaşamak istediklerini kaydetti.

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO), papazların ve siyasetçilerin KKTC topraklarını hedef alan açıklamalarına değinen Bakan Arıklı, "Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi de göze almalı. Hala Sultan, halen içimizde ukde ve öksüz kalmış bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA