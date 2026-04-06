KKTC Başbakanı Üstel AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında, kurulduğu günden beri gerçeklik ve objektif değerlerden ayrılmayan, Kıbrıs Türk halkının da sesi olan AA'nın, başta KKTC ile Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki çalışmalarını takdir ve beğeniyle yakından takip ettiklerini belirtti.

Üstel, "Sadece Türkiye'nin değil KKTC'nin de hafızası ve sesi olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.