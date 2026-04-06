KKTC Başbakanı Üstel AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, ajansın Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu ve çalışmalarını takdirle takip ettiğini ifade etti.
Başbakan Üstel mesajında, kurulduğu günden beri gerçeklik ve objektif değerlerden ayrılmayan, Kıbrıs Türk halkının da sesi olan AA'nın, başta KKTC ile Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki çalışmalarını takdir ve beğeniyle yakından takip ettiklerini belirtti.
Üstel, "Sadece Türkiye'nin değil KKTC'nin de hafızası ve sesi olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik