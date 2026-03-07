Haberler

Samsun'da karla kaplı Kızlan Yaylası dronla görüntülendi

Samsun'da karla kaplı Kızlan Yaylası dronla görüntülendi
Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası, soğuk havanın etkisiyle karla kaplanarak beyaza büründü. 1320 metre rakımda yer alan yayla, dronla görüntülendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Kızlan Yaylası, dronla görüntülendi.

Bölgede soğuk havanın yeniden etkili olmasının ardından yüksek kesimlere kar yağdı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 1320 metre rakımlı Kızlan Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar altındaki yayla ile ormanlık alanlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
