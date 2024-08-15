Üye Girişi
Haberler

Kızının Erkek Arkadaşını Vuran Baba Adana'da Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de, kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabancayla vurarak öldüren Şükrü A. (36), 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

KAYSERİ'de, kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabancayla vurarak öldüren Şükrü A. (36), 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

Olay 1 Temmuz akşamı, Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezerken, kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı gördü. Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. ise kendisini kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarptı ve durmasını sağladı. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı. Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, olay yerinden kaçan babayı, 46 gün sonra Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Can Gündüz 3-sayfa Adana Baba Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? 2024-25 Sezonu Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam hangi takımlı nereli, kaç yaşında? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında? MasterChef Ropa Vieja tarifi! En güzel Ropa Vieja tarifi! Ropa Vieja tarifi nasıl yapılır? Ropa Vieja için malzemeler! MasterChef Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! En güzel Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi nasıl yapılır? MasterChef Kokoda tarifi! En güzel Kokoda tarifi! Kokoda tarifi nasıl yapılır? Kokoda için malzemeler! Manisa yangın söndü mü? 15 Ağustos Manisa yangın son durum ne? Bolu yangın söndü mü? 15 Ağustos Bolu yangın son durum ne? MasterChef Beef Patties tarifi! En güzel Beef Patties tarifi! Beef Patties tarifi nasıl yapılır? Beef Patties için malzemeler! Çanakkale yangın söndü mü? 15 Ağustos Çanakkale yangın son durum ne? Başakşehir Iberia kaç kaç, Başakşehir Iberia maçı bitti mi? Trabzonspor Rapid Wien ÖZET izle GOLLER izle! Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor Konferans Ligi'nde mi devam edecek? Real Betis Girona maçı hangi kanalda? Real Betis Girona CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Athletic Bilbao Getafe maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao Getafe CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Brighton nerenin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir Iberia ilk maç kaç kaçtı?
title