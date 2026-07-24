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Kızını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren baba 40 gün sonra öldü

Kızını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren baba 40 gün sonra öldü
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SAKARYA’nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kızı M.H.’yi (12) kurtarmaya çalıştığı sırada kendisi de boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan İsa Horoz (43),tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren kızı M.H.'yi (12) kurtarmaya çalıştığı sırada kendisi de boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan İsa Horoz (43),tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 14 Haziran'da akşam saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi sahilinde meydana geldi. İsa Horoz boğulma tehlikesi geçiren kızı M.H.'yi kurtarmaya çalışırken, kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve kızının çırpındığını fark eden cankurtaranlar, suya daldı. Baba ve kızı sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Horoz ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan M.H., olaydan kısa süre sonra taburcu oldu. Durumu ağır olan baba İsa Horoz ise tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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