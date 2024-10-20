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Kızıltepe Kaymakamı Yeşilay Standını Ziyaret Etti

Kızıltepe Kaymakamı Yeşilay Standını Ziyaret Etti
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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan 'Yeşilay Hep Sizinle Kızıltepe' standını ziyaret ederek, personele başarı diledi ve bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı stant hakkında bilgi aldı.

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Yeşilay standını ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, Yeşilay Mardin Şubesi tarafından Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda "Yeşilay Hep Sizinle Kızıltepe" adıyla kurulan ve buradan vatandaşlara bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı standa ziyarette bulundu.

Görevlilerden stant hakkında bilgi alan Şahin, personele çalışmalarında başarı diledi, toplu fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, Kaymakam Şahin'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş de eşlik etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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