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Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Esnafı Ziyaret Etti

15 Aralık 2023 11:33 Güncelleme: 11:35 Abone Ol

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ile İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu. Şahin, esnafla sohbet ederek talep ve sorunları dinledi.