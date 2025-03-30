Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 kilometrelik bayram kuyruğu
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Ramazan Bayramı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel zamanlar olduğunu vurguladı. İslam aleminin bayramını kutlayarak, sağlık ve esenlik diledi.

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, on bir ayın sultanı ramazanı geride bırakarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bayramların, bir arada olmanın huzurunun hissedildiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerde, gönüllerimizi sevgiyle, sofralarımızı bereketle doldurmaya ve bunu etrafımızla paylaşmaya gayret etmeliyiz. Aynı zamanda bugünlere erişmemizde emekleri olan kıymetli büyüklerimizin hayır dualarını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşmalı, millet olarak bağlarımızı güçlendirmeli ve manevi değerlerimizi yüceltmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin, Ramazan Bayramı'nı kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.