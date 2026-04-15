Mardin'de devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan bir yakıt tankeri devrildi. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Akça Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 HA 518 plakalı yakıt tankeri, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur