Kızıltepe'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Ayakkabı Tamircisi Toprağa Verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Abdülkadir Talas, otopsi işlemlerinin ardından Veydi Sımmak Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Abdülkadir Talas'ın (65) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 30 yıldan fazla bir süredir ayakkabı tamirciliği yaparak geçiminin sağladığı öğrenilen Talas'ın cenazesi, Mardin'de Veydi Sımmak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. )

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
