Kızıltepe'de Sulama Aracının Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, belediyeye ait sulama aracının çarpmasıyla hayatını kaybeden Emrah Hamza Demir (8) toprağa verildi. Tankerin şoförü ise gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ekim akşamı Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ACE 739 plakalı Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sulama tankeri, sokakta oynayan Emrah Hamza Demir'e çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Emrah Hamza'nın cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan tanker şoförü, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.