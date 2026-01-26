Haberler

Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hastane önünde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ölü, 4 kişi yaralı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan, Suud Çeçen'in (56) öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar 'Yok artık' diyor

Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor