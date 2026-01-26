Mardin'de hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hastane önünde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ölü, 4 kişi yaralı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan, Suud Çeçen'in (56) öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel