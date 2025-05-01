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Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, silahla açılan ateş sonucu D.B. (20) ve N.B (56) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

D.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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