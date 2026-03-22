Kızıltepe'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. Bazı yayalar kaldırım yerine refüjde yürümek zorunda kaldı. Sağanak, su baskınlarına da neden oldu. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış sonrası özellikle ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintileri oluştuğu görüldü.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı