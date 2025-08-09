Kızıltepe'de Palmiye Ağacı İkinci Kez Yakıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, daha önce bir palmiye ağacının da yakıldığı parkta bu kez başka bir palmiye kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Olay sonrasında itfaiye ve polis ekipleri müdahalede bulundu ve yeni ağaç dikildi.
Olay, saat 01.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. 27 Mayıs'ta bir palmiye ağacının yakıldığı parkta, bugün de bir ağaç daha kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, zarar gören ağacın yerine yenisinin dikildiğini açıkladı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.