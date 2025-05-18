Kızıltepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kızıltepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanelik oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 ACB 177 plakalı otomobil ile Mehmet Emin D. (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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