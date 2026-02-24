Haberler

Mardin'de kuyuya düşen inek kurtarıldı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen bir inek, itfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla başarılı bir çalışma sonucu kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yaylım Mahallesi'nde bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, vinç yardımıyla ineği mahsur kaldığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluğu tamamen yazarlarına aittir.

