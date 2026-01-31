Haberler

Kardeşler arasında silahlı alacak kavgası; 1'i ağır, 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde kardeşler arasında alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir oto elektrik dükkanının önünde meydana geldi. Kardeşler arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda G.K. (28), Rıfat K. (60) ve A.K. (51) tabancalardan ateşlenen kurşunlarla, V.K. (46) ise darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.K. ve R.K. daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan A.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
