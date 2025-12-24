Haberler

Kardeşler arasında silahlı arazi kavgası; 1'i ağır, 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi meselesi yüzünden kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Çetinler Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında iddiaya göre arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kardeşlerden S.İ. (51) tabancayla vurularak, F.İ. (55), S.İ. (52) ve A.İ. (53) ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
