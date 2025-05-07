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Kızıltepe'de Kar Maskeli Soyguncuların Kapı Kırma Anı Güvenlik Kamerasında

Kızıltepe'de Kar Maskeli Soyguncuların Kapı Kırma Anı Güvenlik Kamerasında
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kar maskeli dört kişi bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırarak kaçtı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aile fertleri ihbarda bulundu, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 kişinin bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İpek Mahallesi'ndeki bir evin kapısına saat 02.47 sıralarında giden kar maskeli 4 kişi çekiç, balta ve levye ile vurdukları kapıyı kırıp kaçtı.

Evde yaşayan aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ailenin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların kapısını kırdıkları aile ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

O anlar, evin bulunduğu kattaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, zanlıların saldırıda bulunacakları kata geldiklerinde asansörün kapısının açıldığı, asansörden inmeye çalışan kişiden asansörün kapısını kapatıp uzaklaşmasını istedikleri görülüyor.

Kayıtlarda, zanlıların kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark edip kırmaya yeltendiği, daha sonra vazgeçip ellerindeki çekiç, balta ve levye ile kapıya vurmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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