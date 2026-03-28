Mardin'de Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi'nde meydana vargeldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 47 AEN 652 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'ndaki Akdoğan Kavşağında 47 ACN 581 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı