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Kızıltepe'de kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveleri sürücüler topladı

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Kızıltepe'de kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveleri sürücüler topladı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveler, trafiğin durmasına neden oldu. Araçlarından inen diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek yola saçılan ürünleri toplayıp yeniden kasaya taşıdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından yola dökülen sebze ve meyveleri, diğer sürücüler araçlarından inerek topladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin kasasındaki sebze ve meyveler, Cihanpol Kavşağı'nda kapağın açılmasının ardından yola döküldü. Mardin-Kızıltepe kara yolundaki trafik, yola saçılan sebze ve meyveler nedeniyle durdu. Araçlarından inen trafikteki diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek, yola dökülen sebze ve meyveleri topladı ve yeniden kamyonetin kasasına taşıdı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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