Mardin'de Hastane Önünde Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hastane içine de taşan olayda S.Ç. (56), A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.Ç.'nin (56) sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
