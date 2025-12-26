Haberler

Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
