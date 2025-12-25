Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, yapılan çalışmalar sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis ve 27 bin 160 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel