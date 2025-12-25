Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis ve 27 bin 160 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.