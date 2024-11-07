Kızıltepe'de Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında Kızıltepe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin eğitim durumu değerlendirme yapıldı.

Ayrıca, toplantıda okullar ve öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilerek, sene içerisinde planlanan çalışmalarla ilgili sunum yapıldığı belirtildi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş'ün yanı sıra şube ve kurum müdürleri de katıldı.