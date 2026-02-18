Haberler

Mardin'de Gelin Alma Sırasında Silahlarla Havaya Ateş Edildi

Mardin'de Gelin Alma Sırasında Silahlarla Havaya Ateş Edildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelin alma sırasında silahlarla havaya ateş açılması sonucu mahallede paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde gelin alma sırasında silahlarla havaya dakikalarca ateş edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelini evinden almak için konvoyla gelenler, tabanca ve tüfekler ile dakikalarca havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yorgun mermiler ve saçmalar, mahalledeki evlerin çatılarına düştü. Mahallede paniğe yol açan olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
