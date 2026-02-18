Mardin'de Gelin Alma Sırasında Silahlarla Havaya Ateş Edildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde gelin alma sırasında silahlarla havaya dakikalarca ateş edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelini evinden almak için konvoyla gelenler, tabanca ve tüfekler ile dakikalarca havaya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yorgun mermiler ve saçmalar, mahalledeki evlerin çatılarına düştü. Mahallede paniğe yol açan olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı