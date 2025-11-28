Kızıltepe'de Cinayet Soruşturmasında 2 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin delil karartma suçlamasıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında M.C. ile V.E.'nin tutuklanmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 'Delil karartma' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Salih KESKİN/MARDİN,
