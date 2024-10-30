Kaldırımda oturan genç, bıçaklı saldırıya uğradı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Hazar A., ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırım üzerindeki sandalyede oturan Hazar A., yanına yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hazar A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.