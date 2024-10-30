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Kaldırımda oturan genç, bıçaklı saldırıya uğradı

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Mardin'de kaldırımda oturan 17 yaşındaki Hazar A., isimli genç, bir anda bıçaklı bir saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Hazar A., ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırım üzerindeki sandalyede oturan Hazar A., yanına yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kaldırımda oturan genç, bıçaklı saldırıya uğradı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hazar A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaldırımda oturan genç, bıçaklı saldırıya uğradı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

XYZ:

Muthis tek adamimizin tek derdi oy, hic bu konularla ilgilenmez sagolsun

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