Haberler

Mardin'de 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşen kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 7. kattaki balkondan düşen Türkiye Tunç (76) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde binanın 7'nci katındaki dairenin balkonundan düşen Türkiye Tunç (76), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Türkiye Tunç, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Ses üzerine balkona çıkan yakınları, Tunç'u yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve olayın meydana geldiği alanda inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından Türkiye Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Mersin'i vuran selden görüntüler! Canlarını zor kurtardılar

Şehri yıkan selin geldiği anlar! Araç yüzünden canlarından oluyorlardı