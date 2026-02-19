Haberler

Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle 514. Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

