Kızıltepe'de Aile Katliamı: Eş ve Çocukları Başlarından Vurulmuş Bulundu

'KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI'

Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili konuşan Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kapıda zorlama görülmediği belirtilirken, cenazelerin detaylı otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),