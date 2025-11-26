Haberler

Kızıltepe'de Aile Cinayeti Soruşturması Başlatıldı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya ve eşi Mehmet Kaya ile 5 yaşındaki çocukları Samyeli'nin başından silahla vurulmuş olarak bulunması üzerine polis cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili özel ekip kuruldu.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ve kapıda zorlama olmadığı ortaya çıktı. Polis cinayet ihtimali üzerinde dururken, İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.

Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABANIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÇOCUK KANEPEDE, ANNE VE BABA ODANIN ORTASINDA BULUNDU

Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
