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Kızılören Kaymakamlığı'ndan Evlilik Destek Projesi

Kızılören Kaymakamlığı'ndan Evlilik Destek Projesi
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Kızılören Kaymakamlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere düğün masrafları için destek sağlayacak. Proje, düğün salonu kiralama, yemek ikramı ve çiftlerin düğünündeki ilk altının takılması gibi imkanlar sunacak.

Kızılören Kaymakamlığı, "2025 Aile Yılı" kapsamında ilçede yeni evlenecek çiftlere destekte bulunacak.

Kızılören Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında evliliği destekleyen proje hayata geçirdikleri belirtildi.

Projede, "Düğün ve nikah masraflarına katkı sağlanacak. Düğün salonu kiralanması veya alan temizliği kaymakamlıkça yapılacak. İkram edilecek yemeğe destek verilecek. Çiftlerin düğündeki ilk altınını kaymakamlık takacak."maddeleri yer aldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil de projenin ilçe merkezi ve köylerinde geçerli olacağını, her doğan çocuğa da altın takacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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