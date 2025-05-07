Kızılören Kaymakamlığı'ndan Evlilik Destek Projesi

Kızılören Kaymakamlığı, "2025 Aile Yılı" kapsamında ilçede yeni evlenecek çiftlere destekte bulunacak.

Kızılören Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında evliliği destekleyen proje hayata geçirdikleri belirtildi.

Projede, "Düğün ve nikah masraflarına katkı sağlanacak. Düğün salonu kiralanması veya alan temizliği kaymakamlıkça yapılacak. İkram edilecek yemeğe destek verilecek. Çiftlerin düğündeki ilk altınını kaymakamlık takacak."maddeleri yer aldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil de projenin ilçe merkezi ve köylerinde geçerli olacağını, her doğan çocuğa da altın takacaklarını bildirdi.