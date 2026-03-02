Haberler

Vezirköprü'de mahalle sakinleri ramazan boyunca aynı sofrada buluşuyor

Vezirköprü'de mahalle sakinleri ramazan boyunca aynı sofrada buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vezirköprü ilçesinin Kızılkese Mahallesi'nde ramazan ayı boyunca sürdürülen toplu iftar geleneği, mahalle sakinlerinin bir araya gelmesiyle devam ediyor. İftar programına yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese Mahallesi'nde ramazan ayı boyunca sürdürülen toplu iftar geleneği bu yıl da devam ediyor.

Mahalle sakinleri, iftarlarını mahalle camisinin altında bulunan sosyal tesiste kurulan ortak sofrada açarak birlik ve dayanışma örneği sergiliyor. Hazırlanan yemekler, akşam ezanının okunmasıyla mahalle halkını aynı sofrada buluşturuyor.

İftar programına Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Yahya Öztürk ile İstanbul Kızılkese Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Turan Karataş, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Gül, ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini