Kızılırmak taştı, köyde ev ve ahırları su bastı

SİVAS'ın Zara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kızılırmak'ta meydana gelen taşkında Ahmethacı köyünde bazı ev ve ahırları su bastı.

Zara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi. Nehrin, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Ahmethacı köyü mevkiinde taşkın yaşandı. Sular köy merkezine ulaştı. Köydeki bazı ev ve ahırları su bastı. Ekili tarım arazileri de su altında kaldı. Köylüler tarafından yapılan bazı asma köprüler de taşkın nedeniyle yıkıldı. Arıcılık yapan üreticilerinin kovanlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

