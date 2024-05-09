Kızılırmak İlçesinde Öğrencilere Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet Semineri Verildi

Kızılırmak ilçesinde öğrencilere yönelik "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" konulu seminer gerçekleştirildi.

SİBERAY Projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yalçın Koca Ortaokulundaki 14-18 yaş grubundaki 200 öğrenciye seminer verildi.

Seminerde, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji ve güvenli internet kullanımı, yasadışı bahis, dijital okuryazarlık, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık konuları anlatıldı.

Programa, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Zeki Yıldırım, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Selim Önemli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.