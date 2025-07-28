Kızılırmak'ta Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Kızılırmak'ta Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak nehrine giren 28 yaşındaki Ahmet Şimşek için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak'a giren Ahmet Şimşek (28), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaybolan kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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