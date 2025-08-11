Kızılırmak'ta Balık Tutarken Kaybolan Genç Bulundu

Kızılırmak'ta Balık Tutarken Kaybolan Genç Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da Kızılırmak Nehri'nde balık tutarken kaybolan 17 yaşındaki Ramazan Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇANKIRI'da önceki gün Kızılırmak'ta balık tutmak isterken dengesini kaybedip akıntıya kapılıp kaybolan Ramazan Taş'ın (17) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, önceki gün Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Serpme ağ ile balık tutmak için bir arkadaşı ile beraber yürüyerek Kızılırmak'a giren Ramazan Taş, dengesini kaybedip akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kızılırmak'ta arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu bugün sabah saatlerinde Ramazan Taş'ın cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri: Beşiktaş'ta...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.