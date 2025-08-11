Kızılırmak'ta Balık Tutarken Kaybolan Genç Bulundu

ÇANKIRI'da önceki gün Kızılırmak'ta balık tutmak isterken dengesini kaybedip akıntıya kapılıp kaybolan Ramazan Taş'ın (17) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, önceki gün Kızılırmak ilçesinde meydana geldi. Serpme ağ ile balık tutmak için bir arkadaşı ile beraber yürüyerek Kızılırmak'a giren Ramazan Taş, dengesini kaybedip akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kızılırmak'ta arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu bugün sabah saatlerinde Ramazan Taş'ın cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.