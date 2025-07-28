Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Genç Adamın Cesedi Bulundu
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 28 yaşındaki Ahmet Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kaybolmasının ardından yaptıkları çalışmalarla Şimşek'in cesedini sudan çıkardı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak'a giren Ahmet Şimşek (28), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çalışmalar sonucu ulaştıkları Şimşek'in cesedini sudan çıkardı.
Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel