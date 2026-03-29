SAMSUN'da Kızılırmak Deltası'nda yılkı atları, dronla görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, baharın gelişiyle birlikte meralarda yılkı atları görülmeye başlandı. Yıllar önce bölge halkı tarafından deltaya bırakılan ve zamanla yabani yaşam koşullarına uyum sağlayan atlar, baharın gelişiyle birlikte sürüye yeni katılan taylar ile birlikte dronla görüntülendi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan deltada yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Özellikle sabahın erken saatleri ve gün batımında bölgeye gelen ziyaretçiler, yılkı atlarını doğal ortamlarında görüntülemek için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı